Мошенники обманули курянина через соцсети

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-18T13:21:18+03:00

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Курянин в группе в социальных сетях увидел объявление о продаже колес для автомобиля по выгодной цене. Связавшись с продавцом, тот сообщил, что, несмотря на то, что проживает в другом городе, обязуется отправить запчасти и даже еще сделает скидку. Но условием было перечисление сразу полной суммы за товар. 25-летний житель Рыльска, уверенный, что удачно купил товар с ценой, ниже которой не найти, перевел почти 20 тысяч рублей неизвестным и стал ожидать прибытия товара. На следующий день продавцы прислали ему квитанцию об отправке запчастей службой доставки. Как потом выяснится, чека не существовало, а злоумышленник подделал его в специальной программе фоторедактора.

Однако спустя почти два месяца товар так и не пришел, а страница продавца была заблокирована.

Оперативники установили, что предложение о продаже разместила семейная пара из Екатеринбурга. Злоумышленники создали страницу, куда скопировали реальные объявления других пользователей, не имея товара в наличии. Как только они получили деньги за выдуманные запчасти, удалили страницу.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемых проверяют на совершение аналогичных хищений.

ИСТОЧНИК KP.RU