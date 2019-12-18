Курянин крупную сумму краденых денег потратил на гаждеты и такси

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-18T12:49:41+03:00

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В Кореневском районе пенсионерка лишилась 130 тысяч рублей. Выяснилось, что за несколько дней до преступления к ней приходила соседка с просьбой небольшого займа. Хозяйка не отказала и при гостье достала деньги, не скрывая, где они находятся. О потайном месте она случайно рассказала своему 34-летнему сожителю. Прежде судимый мужчина в тот же день дождался, когда соседка выйдет во двор, забрался в дом и украл кошелек с деньгами. В дальнейшем портмоне сжег, боясь оставлять вещественные доказательства, рассказали в УМВД.

- Почти всю сумму он успел потратить за несколько дней на крупные покупки бытовой техники, гаджетов. Подозреваемый нанял такси для автопрогулок по ночному Курску, поездки к родственникам и посещения развлекательных заведений, - пояснили в полиции.

Полицейские установили личность злоумышленника в день поступления сообщения о краже. Оперативники разыскивали его по нескольким адресам, а затем отследили передвижения и блокировали.

В момент задержания у него изъяли около 20 тысяч рублей, остальную сумму его обяжут возместить.

По факту хищения следственным подразделением возбуждено уголовное дело. Ранее судимому мужчине грозит до шести лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU