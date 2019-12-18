2019-12-18T12:49:41+03:00
Происшествия

Курянин крупную сумму краденых денег потратил на гаждеты и такси

Мужчина обворовал соседку-пенсионерку, считают в полиции
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Пенсионерка лишилась 130 тысяч рублейПенсионерка лишилась 130 тысяч рублейФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В Кореневском районе пенсионерка лишилась 130 тысяч рублей. Выяснилось, что за несколько дней до преступления к ней приходила соседка с просьбой небольшого займа. Хозяйка не отказала и при гостье достала деньги, не скрывая, где они находятся. О потайном месте она случайно рассказала своему 34-летнему сожителю. Прежде судимый мужчина в тот же день дождался, когда соседка выйдет во двор, забрался в дом и украл кошелек с деньгами. В дальнейшем портмоне сжег, боясь оставлять вещественные доказательства, рассказали в УМВД.

- Почти всю сумму он успел потратить за несколько дней на крупные покупки бытовой техники, гаджетов. Подозреваемый нанял такси для автопрогулок по ночному Курску, поездки к родственникам и посещения развлекательных заведений, - пояснили в полиции.

Полицейские установили личность злоумышленника в день поступления сообщения о краже. Оперативники разыскивали его по нескольким адресам, а затем отследили передвижения и блокировали.

В момент задержания у него изъяли около 20 тысяч рублей, остальную сумму его обяжут возместить.

По факту хищения следственным подразделением возбуждено уголовное дело. Ранее судимому мужчине грозит до шести лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курскому Центру «Поиск» подарили автомобиль
В Курске будут работать мобильные пункты проверки задолженности
На Театральной площади появилась приемная Деда Мороза
«Мираторг» собрал рекордный урожай
В Курской области усилится ветер
В Курске работает "горячая линия" по качеству детских товаров к Новому году
Курские УК просят повысить плату за ремонт и содержание жилья
Самолеты из Курска будут летать в Анапу, Симферополь и Калининград
Мошенники обманули курянина через соцсети
Курянин крупную сумму краденых денег потратил на гаждеты и такси
В Курске мошенники выманили у коммерсанта 750 тысяч рублей
«Спасибо от Сбербанка» запускает новогоднюю акцию и заявляет, что подарков хватит на всех
В Курске начали реконструировать очистные
В Курске на экспозиции выставят портреты фронтовиков и тружеников тыла
В Курске будут работать сорок елочных базаров
Под Курском в ДТП погибла женщина
В Курске появится Центр цифрового образования школьников
«Мираторг» вернул в строй два моста в Фатежском районе
В Курске открывается детский технопарк
В Курске на Степана Разина отремонтировали тепломагистраль