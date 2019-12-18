В Курске мошенники выманили у коммерсанта 750 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-18T11:36:16+03:00

Эти деньги они якобы собирались потратить на взятку правоохранителям

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Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу против трех жителей Курска, которые признаны виновными по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Как выяснилось в суде, полиция проводила в отношении курского предпринимателя проверку в связи с хищением денежных средств. Считая себя невиновным, он обратился к знакомой, которая, по его мнению, имела связи среди сотрудников правоохранительных органов, с просьбой помочь прекратить проверку.

- На самом деле не имея возможности выполнить эту просьбу, женщина заверила коммерсанта в том, что может решить его вопрос. Для создания видимости реальности своих намерений она вместе с дочерью и знакомым стали помогать предпринимателю писать заявления, организовывали встречи с сотрудниками правоохранительных органов. При этом они заверили предпринимателей, что за положительное решение вопроса сотрудникам правоохранительных органов якобы нужно передать взятку, - рассказали в прокуратуре.

Таким способом они забрали у коммерсантов 750 тысяч рублей.

Суд оштрафовал каждого из подсудимых на 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU