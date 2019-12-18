В Курске мошенники выманили у коммерсанта 750 тысяч рублей
Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу против трех жителей Курска, которые признаны виновными по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Как выяснилось в суде, полиция проводила в отношении курского предпринимателя проверку в связи с хищением денежных средств. Считая себя невиновным, он обратился к знакомой, которая, по его мнению, имела связи среди сотрудников правоохранительных органов, с просьбой помочь прекратить проверку.
- На самом деле не имея возможности выполнить эту просьбу, женщина заверила коммерсанта в том, что может решить его вопрос. Для создания видимости реальности своих намерений она вместе с дочерью и знакомым стали помогать предпринимателю писать заявления, организовывали встречи с сотрудниками правоохранительных органов. При этом они заверили предпринимателей, что за положительное решение вопроса сотрудникам правоохранительных органов якобы нужно передать взятку, - рассказали в прокуратуре.
Таким способом они забрали у коммерсантов 750 тысяч рублей.
Суд оштрафовал каждого из подсудимых на 300 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU