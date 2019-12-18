В Курске начали реконструировать очистные

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-18T09:57:19+03:00

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В Курске началась реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях. Весь процесс займет три года и на это потребуется свыше двух миллиардов рублей. В этом году на выполнение работ необходимо порядка 442 миллионов рублей, из которых 384 миллиона поступили из федерального бюджета, почти по четыре миллиона – из областного и городского бюджетов, еще 50 миллионов – собственные средства Курскводоканала.

В ходе реконструкции отремонтируют существующие сооружения, построят новые, установят высокотехнологическое оборудование, которое позволит применять современные схемы и методы обработки сточных вод и осадков, а также снизить интенсивность неприятного запаха в несколько раз.

До конца года должны завершиться бетонные работы и будет смонтирована часть оборудования, оно уже заказано на заводах-изготовителях. Начались работы в помещениях водоканала – в здании, куда поступают сточные воды и в блоке воздуходувной и насосной станции, ведутся подготовительные работы под строительство так называемой аэротенки – специального резервуара.

Контроль за строительством и реконструкцией осуществляет Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ Минстроя России, специалисты которого находятся на объекте.

Напомним, летом куряне жаловались на неприятный запах сероводорода, который хорошо чувствовался в разных частях города. Экстренно созданная комиссия из заместителей губернатора, представителей регионального и городского комитетов ЖКХ и ТЭК, а также сотрудников департамента экологии и управления Роспотребнадзора изучила территорию и акваторию городских очистных сооружений и пришла к выводу, что источник неприятного запаха находится именно здесь.

Из-за массового сброса химических веществ сразу с нескольких предприятий погиб активный ил, необходимый для очистки сточных вод. По городу не только распространился ужасный запах канализации, но и в Сейме погибла рыба.

ИСТОЧНИК KP.RU