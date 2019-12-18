В Курске на экспозиции выставят портреты фронтовиков и тружеников тыла

СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-18T09:26:07+03:00

Также здесь можно будет увидеть модели послевоенной техники, рушники и плетеную обувь

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19 декабря в 16.00 в выставочном зале КТЦ «Звездный» (Красная площадь, 2/4) в рамках проведения в России в 2020 году Года памяти и славы откроется тематическая областная выставка произведений декоративно-прикладного творчества, фотоискусства, живописи и графики «Войны стирались отголоски…», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Посетители увидят модели гражданской техники Советского Союза послевоенных лет, изготовленные реконструкторами курского клуба моделистов «Северный фас», композиции, представляющие жанровые сцены из военной и послевоенной жизни наших соотечественников, выполненные в различных техниках декоративно-прикладного искусства (глина, авторская текстильная кукла, моделирование, лоскутное шитьё, вышивка, гипс, художественная деревообработка, пластик).

Также на выставке можно будет ознакомиться с предметами домашнего быта – тканые рушники, деревянная посуда, валяная и плетеная обувь, которые изготавливались мастерами во второй половине XX века.

В экспозицию вошли произведения живописи, графики и художественной фотографии: портреты ушедших и ныне живущих участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, документальные, уличные и жанровые фотографии из личных архивов жителей Курска и Курской области, фотоработы в технике черно-белой и полноцветной печати.

Выставка продлится до 9 января.

ИСТОЧНИК KP.RU