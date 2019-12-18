2019-12-18T09:26:07+03:00
Звезды

В Курске на экспозиции выставят портреты фронтовиков и тружеников тыла

Также здесь можно будет увидеть модели послевоенной техники, рушники и плетеную обувь
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Выставка будет работать до 9 январяВыставка будет работать до 9 январяФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

19 декабря в 16.00 в выставочном зале КТЦ «Звездный» (Красная площадь, 2/4) в рамках проведения в России в 2020 году Года памяти и славы откроется тематическая областная выставка произведений декоративно-прикладного творчества, фотоискусства, живописи и графики «Войны стирались отголоски…», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Посетители увидят модели гражданской техники Советского Союза послевоенных лет, изготовленные реконструкторами курского клуба моделистов «Северный фас», композиции, представляющие жанровые сцены из военной и послевоенной жизни наших соотечественников, выполненные в различных техниках декоративно-прикладного искусства (глина, авторская текстильная кукла, моделирование, лоскутное шитьё, вышивка, гипс, художественная деревообработка, пластик).

Также на выставке можно будет ознакомиться с предметами домашнего быта – тканые рушники, деревянная посуда, валяная и плетеная обувь, которые изготавливались мастерами во второй половине XX века.

В экспозицию вошли произведения живописи, графики и художественной фотографии: портреты ушедших и ныне живущих участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, документальные, уличные и жанровые фотографии из личных архивов жителей Курска и Курской области, фотоработы в технике черно-белой и полноцветной печати.

Выставка продлится до 9 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курскому Центру «Поиск» подарили автомобиль
В Курске будут работать мобильные пункты проверки задолженности
На Театральной площади появилась приемная Деда Мороза
«Мираторг» собрал рекордный урожай
В Курской области усилится ветер
В Курске работает "горячая линия" по качеству детских товаров к Новому году
Курские УК просят повысить плату за ремонт и содержание жилья
Самолеты из Курска будут летать в Анапу, Симферополь и Калининград
Мошенники обманули курянина через соцсети
Курянин крупную сумму краденых денег потратил на гаждеты и такси
В Курске мошенники выманили у коммерсанта 750 тысяч рублей
«Спасибо от Сбербанка» запускает новогоднюю акцию и заявляет, что подарков хватит на всех
В Курске начали реконструировать очистные
В Курске на экспозиции выставят портреты фронтовиков и тружеников тыла
В Курске будут работать сорок елочных базаров
Под Курском в ДТП погибла женщина
В Курске появится Центр цифрового образования школьников
«Мираторг» вернул в строй два моста в Фатежском районе
В Курске открывается детский технопарк
В Курске на Степана Разина отремонтировали тепломагистраль