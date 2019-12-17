2019-12-17T17:04:49+03:00
Общество

В Курске появится Центр цифрового образования школьников

Он станет площадкой для обучения и развития творчества детей и подростков в сфере современных информационных технологий
Ольга ДАНИЛОВА
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У курских школьников появится больше возможностей для развитияУ курских школьников появится больше возможностей для развитияФото: Светлана ВОЛКОВА
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19 декабря в 14:00 пройдет торжественное открытие Центра цифрового образования «IT – куб». Центр будет работать на базе школы № 60 (Курск, пр-кт Победы, 16, школа № 60).

Будут представлены образовательные модули работы Центра цифрового образования «IT – куб» по следующим направлениям: программирование роботов, алгоритмика, программирование на Scratch, разработка VR/AR приложений, мобильная разработка (IT–школа Samsung), язык программирования Pyton (Яндекс.Лицей), цифровая гигиена и работа с большими данными, основы программирования на Java, системное администрирование.

Центр станет площадкой для обучения и развития творчества детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Центр оснащен самым современным оборудованием, для обучения обеспечены комфортные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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