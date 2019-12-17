2019-12-17T16:53:55+03:00
Общество

В Курске открывается детский технопарк

"Кванториум" оснащен современным высокотехнологичным учебным оборудованием
Ольга ДАНИЛОВА
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"Кванториум" войдет в систему допобразования региона"Кванториум" войдет в систему допобразования регионаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курян приглашают на открытие детского технопарка «Кванториум».

19 декабря в 10:30 состоится торжественное открытие детского технопарка «Кванториум» (г. Курск, ул. Карла Маркса, 51). Мероприятие пройдет в рамках единого всероссийского Дня открытия детских технопарков «Кванториум».

Детский технопарк «Кванториум» Курска - инновационное учреждение дополнительного образования детей. Комплекс оснащен современным высокотехнологичным учебным оборудованием.

В ходе церемонии в 11:00 состоится прямое включение с площадки «Марафона открытий» Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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