В Курске открывается детский технопарк

СЕГОДНЯ 16:53 2019-12-17T16:53:55+03:00

"Кванториум" войдет в систему допобразования региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Курян приглашают на открытие детского технопарка «Кванториум».

19 декабря в 10:30 состоится торжественное открытие детского технопарка «Кванториум» (г. Курск, ул. Карла Маркса, 51). Мероприятие пройдет в рамках единого всероссийского Дня открытия детских технопарков «Кванториум».

Детский технопарк «Кванториум» Курска - инновационное учреждение дополнительного образования детей. Комплекс оснащен современным высокотехнологичным учебным оборудованием.

В ходе церемонии в 11:00 состоится прямое включение с площадки «Марафона открытий» Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU