В Курске на Степана Разина отремонтировали тепломагистраль

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-17T16:50:38+03:00

Работы проводились без отключения горячей воды и отопления у потребителей

Работы проводились без отключения горячей воды и отопления

Изменить размер текста: A A

Специалисты «Квадры» завершили ремонт двухметрового участка тепломагистрали на улице Степана Разина в Курске. Работы проводились без отключения горячей воды и отопления у потребителей.

Напомним, предыдущий прорыв в Курске произошел на теплосетях 11 декабря утром на улице Павлуновского. Причиной повреждения трубы стала коррозия. Как следствие - нагретая вода попала в теплосетевой канал и выступила в районе Фатежских улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU