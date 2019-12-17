В Курске на Степана Разина отремонтировали тепломагистраль
Работы проводились без отключения горячей воды и отопления
Работы проводились без отключения горячей воды и отопления у потребителей
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Специалисты «Квадры» завершили ремонт двухметрового участка тепломагистрали на улице Степана Разина в Курске. Работы проводились без отключения горячей воды и отопления у потребителей.
Напомним, предыдущий прорыв в Курске произошел на теплосетях 11 декабря утром на улице Павлуновского. Причиной повреждения трубы стала коррозия. Как следствие - нагретая вода попала в теплосетевой канал и выступила в районе Фатежских улиц.
ИСТОЧНИК KP.RU