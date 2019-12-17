2019-12-17T16:50:38+03:00
Недвижимость

В Курске на Степана Разина отремонтировали тепломагистраль

Работы проводились без отключения горячей воды и отопления
Яна ШЕЛЕСТ
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Работы проводились без отключения горячей воды и отопления у потребителейРаботы проводились без отключения горячей воды и отопления у потребителей
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Специалисты «Квадры» завершили ремонт двухметрового участка тепломагистрали на улице Степана Разина в Курске. Работы проводились без отключения горячей воды и отопления у потребителей.

Напомним, предыдущий прорыв в Курске произошел на теплосетях 11 декабря утром на улице Павлуновского. Причиной повреждения трубы стала коррозия. Как следствие - нагретая вода попала в теплосетевой канал и выступила в районе Фатежских улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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