Выходной для курян перенесут с 28-ого на 31-е декабря

СЕГОДНЯ 15:43 2019-12-17T15:43:25+03:00

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Выходной день в Курской области рекомендовано перенести с 28-го на 31-е декабря. Такое распоряжение подписал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Согласно документу работодателям рекомендовано рассмотреть вопрос о переносе выходного дня с 28-го на 31-е декабря в соответствии с особенностями организации рабочего процесса.

Решение принято в связи с многочисленными обращениями и результатами общественного опроса на портале «Действуем вместе», пояснили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU