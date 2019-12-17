Выходной для курян перенесут с 28-ого на 31-е декабря
Местные власти рекомендовали так поступить работодателям
31-ого большинство курян будут отдыхатьФото: Светлана ВОЛКОВА
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Выходной день в Курской области рекомендовано перенести с 28-го на 31-е декабря. Такое распоряжение подписал губернатор Курской области Роман Старовойт.
Согласно документу работодателям рекомендовано рассмотреть вопрос о переносе выходного дня с 28-го на 31-е декабря в соответствии с особенностями организации рабочего процесса.
Решение принято в связи с многочисленными обращениями и результатами общественного опроса на портале «Действуем вместе», пояснили в администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU