2019-12-17T15:43:25+03:00
Общество

Выходной для курян перенесут с 28-ого на 31-е декабря

Местные власти рекомендовали так поступить работодателям
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
31-ого большинство курян будут отдыхать31-ого большинство курян будут отдыхатьФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Выходной день в Курской области рекомендовано перенести с 28-го на 31-е декабря. Такое распоряжение подписал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Согласно документу работодателям рекомендовано рассмотреть вопрос о переносе выходного дня с 28-го на 31-е декабря в соответствии с особенностями организации рабочего процесса.

Решение принято в связи с многочисленными обращениями и результатами общественного опроса на портале «Действуем вместе», пояснили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске появится Центр цифрового образования школьников
«Мираторг» вернул в строй два моста в Фатежском районе
В Курске открывается детский технопарк
В Курске на Степана Разина отремонтировали тепломагистраль
В Курской области увеличили пособие многодетным семьям
Выходной для курян перенесут с 28-ого на 31-е декабря
Курянин спас соседку из горящего дома
В Курской области потеплеет до шести градусов
Куряне могут украсить почтовые отправления новогодним штемпелем
В центре Курска развернулась новогодняя ярмарка
В Курске пройдет перепись населения
В Курске осудили водителя, по вине которого погиб пешеход
Курская пенсионерка принесла незнакомке воды и лишилась сбережений
Под Курском ВАЗ попал под поезд
В Дмитриеве Курской области открылась обновленная библиотека
В курской больнице скорой медицинской помощи поменялся главврач
Под Курском ночью два пассажира пострадали в ДТП
Под Курском ночью сгорел жилой дом
Курские предприниматели обсудят дизайн-код города
Общественный транспорт Курска продолжают переводить на безналичную оплату
В Курске собирают подарки для постояльцев пансионата ветеранов
Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин встретился с редакторами СМИ
В центре Курска в многоэтажках отключат горячую воду
Под Курском в огне погиб мужчина