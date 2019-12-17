2019-12-17T15:36:10+03:00
Происшествия

Курянин спас соседку из горящего дома

Пенсионерка осталась без крыши над головой, но зато жива
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел из-за печки - не выдержал дымоходПожар произошел из-за печки - не выдержал дымоходФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Жители деревни Буклята Золотухинского района спасли 67-летнюю женщину из огня.

Пожар в частном доме произошел вечером 16 декабря. Выйдя на улицу, Игорь Nишин, проживающий по соседству, увидел горящую крышу домовладения. Не долго думая, он попросил сына позвонить в службу спасения, а сам побежал на место происшествия.

- В доме горел свет, я знал, что там могли находиться люди, - вспоминает Игорь Павлович, а потому, не долго думая, выбил окно и зашел в дом. – В комнате была соседка, которая, по-видимому, даже не осознавала всю опасность своего положения. Тишин схватил ее и передал в окно подоспевшему на помощь сыну.

К счастью, женщина не пострадала. Прибывшие огнеборцы пожарных частей Золотухинского и Поныровского районов потушили пожар. Огонь уничтожил кровлю. Предварительной причиной возгорания стал перекал печи, в результате чего треснул дымоход.

- Страшно не было, - делится впечатлениями Игорь Тишин, в тот момент я даже и не думал об этом, главное было успеть спасти, я не мог оставаться в стороне в то время, когда кто-то оказался в беде.

Спасенная Надежда Александровна не устает благодарить своих спасителей, благодаря смелости и решительности которых у нее появился второй День рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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