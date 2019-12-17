В Курской области потеплеет до шести градусов

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-17T14:48:18+03:00

Температура по области ночью от -1… +4 ºС, днем +1…+6º Фото: Из архива "КП"

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С вечера 17 декабря и в течение суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами слабые моросящие осадки. Местами туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура по области ночью от -1… +4 ºС, днем +1…+6 ºC.

Курские спасатели напоминают, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения.

В случае беды нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».

ИСТОЧНИК KP.RU