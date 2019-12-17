Куряне могут украсить почтовые отправления новогодним штемпелем

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-17T14:10:47+03:00

Пришло время задуматься о новогодних поздравлениях Фото: Светлана ВОЛКОВА

Спецгашение производится каждый день на главпочтампте

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Клиенты Курского почтамта могут поставить на своих почтовых отправлениях оттиск специального новогоднего календарного штемпеля. На нем изображены Снеговик, новогодняя елка, подарки и надпись: «С Новым годом и Рождеством!»

Оттиск новогоднего штемпеля украсит любое почтовое отправление, а также станет ценным филателистическим экспонатом.

Переводной штемпель изготовлен по заказу УФПС Курской области. Спецгашение новогодним штемпелем проводится ежедневно по адресу: Курск, Красная площадь,8.

На главной почте города штемпель будет находиться до конца января.

ИСТОЧНИК KP.RU