В Курске пройдет перепись населения

СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-17T13:11:01+03:00

Впервые пройти процедуру можно будет в цифровом формате

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В Курске началась подготовка к проведению Всероссийской переписи населения, которая состоится с 1 по 31 октября 2020 года. Впервые пройти процедуру можно будет в цифровом формате.

Заполнить электронные переписные листы куряне смогут самостоятельно на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). Один представитель жилого помещения имеет право заполнить электронные переписные листы на себя и остальных членов своей семьи.

Другой вариант участия в переписи – ответить на вопросы переписчиков, которые будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также процедуру можно будет пройти на специальных переписных участках.

ИСТОЧНИК KP.RU