В Курске пройдет перепись населения
В Курске началась подготовка к проведению Всероссийской переписи населения, которая состоится с 1 по 31 октября 2020 года. Впервые пройти процедуру можно будет в цифровом формате.
Заполнить электронные переписные листы куряне смогут самостоятельно на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). Один представитель жилого помещения имеет право заполнить электронные переписные листы на себя и остальных членов своей семьи.
Другой вариант участия в переписи – ответить на вопросы переписчиков, которые будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также процедуру можно будет пройти на специальных переписных участках.
ИСТОЧНИК KP.RU