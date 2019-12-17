2019-12-17T13:10:23+03:00
Происшествия

В Курске осудили водителя, по вине которого погиб пешеход

Мужчина проведет в колонии полтора года
Яна ШЕЛЕСТ
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Суд признал ккурянина виновнымСуд признал ккурянина виновнымФото: Из архива "КП"
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25-летнего жителя Курска признали виновным в гибели пешехода в результате несоблюдении Правил дорожного движения. 9 июля 2019 года он на своем автомобиле «Опель Астра» ехал по проспекту Ленинского комсомола со скоростью не менее 69,9 км/ч.

Увидев мужчину, который начал переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не снизил скорость, а выехал на встречку, где сбил пешехода. От полученных травм потерпевший скончался.

Суд признал курянина виновным и назначил ему наказание в виде 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В течение двух лет его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В пользу родственников погибшего взыскали компенсацию морального вреда в сумме 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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