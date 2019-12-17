2019-12-17T12:29:53+03:00
Происшествия

Курская пенсионерка принесла незнакомке воды и лишилась сбережений

У 87-летней женщины украли 62 тысячи рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Деньги женщина похитила из шкатулкиДеньги женщина похитила из шкатулкиФото: Из архива "КП"
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87-летняя жительница Льговского района обратилась в полицию с сообщением, что не может найти в доме спрятанные деньги. Женщина пояснила, что в связи с возрастом может не помнить, где их оставила.

Однако полицейские, прибывшие на место, выяснили, что недавно в дом к пенсионерке приходила неизвестная женщина. Случайная прохожая, заметив хозяйку на улице, попросила принести воды.

Пенсионерка откликнулась на просьбу, и гостья сама проследовала за ней в дом. Пока потерпевшая отошла за стаканом, подозреваемая отыскала в комнате шкатулку со сбережениями и похитила 62 тысячи рублей. После чего поблагодарив за помощь, скрылась.

30-летняя подозреваемая была установлена в ходе оперативной работы. Она пояснила, что в тот день посетила соседний населенный пункт в поисках возможных потерпевших, надеясь обнаружить в их домах ценные вещи.

Часть похищенных денег у нее изъяли, остальную сумму она также будет обязана возместить. Сейчас проверяется информация о причастности злоумышленницы к аналогичным преступлениям. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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