2019-12-17T12:18:54+03:00
Происшествия

Под Курском ВАЗ попал под поезд

47-летний водитель чудом остался жив [фото, видео]
Ольга ДАНИЛОВА
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Фото с места ДТПФото с места ДТПФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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ДТП произошло 17 декабря. В ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде в Курчатовском районе в поселке имени Карла Либкнехта.

Здесь столкнулись пригородный поезд и «ВАЗ 2115». Авария произошла примерно в 9.50 на 413 километре перегона "Льгов- Блохино" вблизи дома номер 1 по улице Курская.

Фото с места аварии Фото: УМВД России по Курской области.

Фото с места аварииФото: УМВД России по Курской области.

- 47-летний водитель ехал со стороны поселка имени Карла Либкнехта в сторону автодороги "Курск- Рыльск". Автомобиль здесь врезался в электричку 6411 "Курск-Глушково", - рассказали в УМВД региона.

Водитель ВАЗ ехал на запрещающий сигнал семафора. От удара автомобиль отбросило в сторону, водитель получил травмы и госпитализирован в лечебное учреждение. Движение поездов не нарушено.

Под Курском ВАЗ столкнулся с электричкой.Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU

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