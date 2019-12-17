Под Курском ВАЗ попал под поезд
ДТП произошло 17 декабря. В ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде в Курчатовском районе в поселке имени Карла Либкнехта.
Здесь столкнулись пригородный поезд и «ВАЗ 2115». Авария произошла примерно в 9.50 на 413 километре перегона "Льгов- Блохино" вблизи дома номер 1 по улице Курская.
Фото с места аварииФото: УМВД России по Курской области.
- 47-летний водитель ехал со стороны поселка имени Карла Либкнехта в сторону автодороги "Курск- Рыльск". Автомобиль здесь врезался в электричку 6411 "Курск-Глушково", - рассказали в УМВД региона.
Водитель ВАЗ ехал на запрещающий сигнал семафора. От удара автомобиль отбросило в сторону, водитель получил травмы и госпитализирован в лечебное учреждение. Движение поездов не нарушено.
Под Курском ВАЗ столкнулся с электричкой.Материалы пресс-служб
ИСТОЧНИК KP.RU