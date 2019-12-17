В Дмитриеве Курской области открылась обновленная библиотека

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-17T11:08:43+03:00

Учреждение подключено к государственной национальной взрослой и детской электронной библиотекам

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Благодаря национальному проекту «Культура» Центральная детская библиотека Дмитриевского района получила вторую жизнь. Учреждению выделили грант в размере пяти миллионов рублей. Общая же сумма потраченных средств - почти 6,5 млн рублей

В здании отремонтировали кровлю, окна, фасада, инженерные коммуникации, благоустроили территорию. Внутри расширили дверные проемы для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Учреждение подключено к государственной национальной взрослой и детской электронной библиотекам, а также к электронным ресурсам «ЛитРес: Мобильная библиотека».

ИСТОЧНИК KP.RU