2019-12-17T09:54:10+03:00
Происшествия

Под Курском ночью сгорел жилой дом

Пожар произошел в поселке Кшенском
Яна ШЕЛЕСТ
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Ущерб и причина пожара устанавливаютсяУщерб и причина пожара устанавливаютсяФото: Из архива "КП"
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16 декабря примерно в 22:30 в поселке Кшенском Советского района загорелся щитовой, обложенный кирпичом дом. На место ЧП выехали пожарные, полиция, скорая помощь, работники электрических и газовых сетей.

Возгорание локализовали в 22:39, ликвидировали полностью – в 22:44. В доме размером 10 на 12 метров частично сгорела кровля, потолочное перекрытие, мебель вещи, предметы бытовой техники и деревянные межкомнатные перегородки.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

16 декабря при пожаре в бесхозном строении в селе Леженьки Тимского района погиб мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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