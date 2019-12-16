16 Дек. 17:06 2019-12-16T17:08:07+03:00

При помощи карт можно расплачиваться за проезд в троллейбусах и трамваях, автобусах и маршрутных такси Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Общественный транспорт Курска продолжают переводить на безналичную оплату. Уже установлено 463 терминала (из них 309 в автотранспортных средствах частных перевозчиков). При помощи платежных карт можно расплачиваться за проезд в троллейбусах и трамваях МУП «Курскэлектротранс», автобусах МУП «ПАТП г. Курска», маршрутных такси.

В транспорте, отмеченном информационной наклейкой, оплатить проезд можно с помощью бесконтактной карты платежных систем Masterсard, Visa и МИР или устройств, привязанных к банковской карте и оснащенных технологией бесконтактной оплаты.

Пассажиров просят сообщать о случаях отказа в оплате проезда безналичным способом в общественном транспорте: https://vk.com/club175245572.

ИСТОЧНИК KP.RU