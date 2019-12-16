2019-12-16T16:36:18+03:00
Общество

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин встретился с редакторами СМИ

В рамках встречи Владимир Салмин ответил на вопросы, рассказал об итогах года и перспективах на 2020 год
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- В 2019 году Центрально-Черноземный банк продолжил наращивать объемы бизнеса и повышать эффективность. К окончанию текущего года, согласно нашим прогнозам, наш кредитный портфель достигнет 760 миллиардов рублей, что почти на 10% больше, чем было на начало 2019 года. Объем выдач за 11 месяцев года превысил 558 миллиардов рублей, в том числе 420 миллиардов рублей было направлено на финансирование деятельности корпоративных клиентов и 139 миллиардов – на обеспечение потребностей населения, - рассказал Владимир Салмин. - Доля ЦЧБ на региональном рынке кредитования юридических лиц на текущий момент составляет порядка 30%, на рынке потребительского кредитования - около 40%, а на рынке жилищных кредитов - более 60%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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