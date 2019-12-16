2019-12-16T16:32:48+03:00
Происшествия

В центре Курска в многоэтажках отключат горячую воду

Обесточат семь домов
Ольга ДАНИЛОВА
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В Центральном округе обнаружили еще одно слабое место на теплосетяхВ Центральном округе обнаружили еще одно слабое место на теплосетяхФото: Светлана ВОЛКОВА
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В связи с проведением ремонтных работ ветхого участка тепломагистрали 17 декабря будет приостановлена подача горячей воды и отопления с 12:00 до 20:00 по следующим улицам города:

- ул. Семеновская, 75, 75А, 77, 79, 98,

- ул. Гоголя, 36, 46.

Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Напомним, очередной прорыв в Курске произошел на теплосетях 11 декабря утром на улице Павлуновского. Причиной повреждения трубы стала коррозия. Как следствие - нагретая вода попала в теплосетевой канал и выступила в районе Фатежских улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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