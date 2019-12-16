Под Курском в огне погиб мужчина

СЕГОДНЯ 16:04 2019-12-16T16:15:31+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек, пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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16 декабря в 08:21 в "Службу спасения" поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Леженьки Тимского района. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 08:44, ликвидировали полностью в 08:49. В результате пожара в бесхозном деревянном доме размером 6х9 метров огонь повредил полы, стены и вещи. На пепелище спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU