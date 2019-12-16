В Курске прошел «Вечер Румынии»

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-16T15:48:50+03:00

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Перед курянами выступил фольклорный ансамбль «Цара Вранчей» из города Фокшань. Коллектив приезжает в Курск уже не в первый раз. Румынский ансамбль посещал Курск в прошлом году. В этом году проект «Вечер Румынии» расширился, он приурочен к Национальному дню Румынии, который отмечается 1 декабря. Ансамбль «Цара Вранчей» совершил турне по России.

- Это наш рождественский подарок россиянам, так как румыны, как и русские, – это православный народ. Мы выбрали фольклор, поскольку он наиболее близок душе человека. Наша народная культура, традиции, фольклор необыкновенные, неповторимые, очень богатые. В этом убеждается каждый зритель, посетивший выступление ансамбля "Цара Вранчей", – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Российской Федерации Василе Соаре.

ИСТОЧНИК KP.RU