Больного туберкулезом курянина отправили на лечение
В прокуратуру Мантуровского района поступила информация, что страдающий туберкулезом мужчина уклоняется от лечения. В ходе проверки установили, что местный житель имеет открытую форму туберкулеза и давно находится под наблюдением фтизиатра. При этом он уклоняется от прохождения медосмотра и лечения.
Прокурор Мантуровского района направил в суд иск о госпитализации в медицинское учреждение в недобровольном порядке.
Требования прокурора суд удовлетворил. Больного доставили для госпитализации в Областной клинический противотуберкулезный диспансер для дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU