Больного туберкулезом курянина отправили на лечение

СЕГОДНЯ 15:31 2019-12-16T15:33:46+03:00

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В прокуратуру Мантуровского района поступила информация, что страдающий туберкулезом мужчина уклоняется от лечения. В ходе проверки установили, что местный житель имеет открытую форму туберкулеза и давно находится под наблюдением фтизиатра. При этом он уклоняется от прохождения медосмотра и лечения.

Прокурор Мантуровского района направил в суд иск о госпитализации в медицинское учреждение в недобровольном порядке.

Требования прокурора суд удовлетворил. Больного доставили для госпитализации в Областной клинический противотуберкулезный диспансер для дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU