В Курске демонтируют незаконно установленные рекламные щиты

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-16T15:14:53+03:00

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Прокуратура города Курска провела проверку соблюдения законодательства о рекламе. В ходе проверки были обнаружены рекламные конструкции, незаконно размещенные на территории города. При этом предприниматель не имел разрешения на их использование.

На основании постановлений прокурора коммерсанта привлекли к административной ответственности в связи с нарушением требований к установке и эксплуатации рекламной конструкции.

Суд обязал администрацию города Курска демонтировать незаконно установленные рекламные щиты. Работы по демонтажу уже начались.

ИСТОЧНИК KP.RU