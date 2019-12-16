В Курске демонтируют незаконно установленные рекламные щиты
Этого требует прокуратура
Работы по демонтажу уже началисьФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Прокуратура города Курска провела проверку соблюдения законодательства о рекламе. В ходе проверки были обнаружены рекламные конструкции, незаконно размещенные на территории города. При этом предприниматель не имел разрешения на их использование.
На основании постановлений прокурора коммерсанта привлекли к административной ответственности в связи с нарушением требований к установке и эксплуатации рекламной конструкции.
Суд обязал администрацию города Курска демонтировать незаконно установленные рекламные щиты. Работы по демонтажу уже начались.
ИСТОЧНИК KP.RU