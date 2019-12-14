2019-12-14T13:37:09+03:00
Общество

На телеканале «Звезда» покажут фильм о Курской области

Он посвящен героям-контрразведчикам
Яна ШЕЛЕСТ
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Фильм посвящен героям-контрразведчикам и работе по возведению часовни на месте их подвигаФильм посвящен героям-контрразведчикам и работе по возведению часовни на месте их подвигаФото: Из архива "КП"
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19 декабря в 15:05 на телеканале «Звезда» состоится премьерный показ документального телевизионного фильма «Часовые памяти. Поныри». Его автор - Алексей Рафаенко, режиссер - Сергей Мерзляков.

Фильм посвящен героям-контрразведчикам и работе по возведению часовни на месте их подвига в Понырях. Это уже 11-й фильм о павших героях времен Великой Отечественной войны.

Часовня в честь погибших на Курской дуге установлена именно в населенном пункте Поныри - не в самом Курске и не в Прохоровке, где проходило самое крупное танковое сражение всех времен. Там в 1943 году артиллеристы и обычная пехота защитили подступы от фашистки тяжелых танков «Тигр». Здесь же впервые прошел свое крещение СМЕРШ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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