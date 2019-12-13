Курян предупредили о гололеде на дорогах

СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-13T17:02:57+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области в течение суток будет облачно, ночью местами, днем повсеместно небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Ночью местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура: - по области ночью от 4º мороза до 1º тепла, днем от 2º мороза до 3º тепла.

- Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет рост числа столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий, - сообщили в ГУ МЧС.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основной залог безопасной езды в тумане - снижение скорости.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.

ИСТОЧНИК KP.RU