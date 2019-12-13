Три человека пострадали в ДТП под Курском

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-13T10:03:13+03:00

ДТП происходят в регионе ежедневно Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Авария произошла 12 декабря примерно в 07 часов 05 минут на 48-м километре автодороги "КУРСК-ЛЬГОВ-РЫЛЬСК ".

- 65-летний водитель автомобиля «Лада – 213100» врезался в «ВАЗ-2112», за рулем которого был 60-летний мужчина. ВАЗ ехал со стороны поселка Иванино Курчатовского района в сторону Курчатова, - рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП получили ранения различной степени тяжести оба водителя, а также 57-летняя женщина-пассажир ВАЗ-2112.

ИСТОЧНИК KP.RU