Три человека пострадали в ДТП под Курском
Авария произошла в Курчатовском районе
ДТП происходят в регионе ежедневноФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Авария произошла 12 декабря примерно в 07 часов 05 минут на 48-м километре автодороги "КУРСК-ЛЬГОВ-РЫЛЬСК ".
- 65-летний водитель автомобиля «Лада – 213100» врезался в «ВАЗ-2112», за рулем которого был 60-летний мужчина. ВАЗ ехал со стороны поселка Иванино Курчатовского района в сторону Курчатова, - рассказали в ГИБДД.
В результате ДТП получили ранения различной степени тяжести оба водителя, а также 57-летняя женщина-пассажир ВАЗ-2112.
ИСТОЧНИК KP.RU