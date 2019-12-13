Курян приглашают на «Саянские гуляния»
Здесь можно будет отведать ароматную кашу «гарбузню»
Здесь также можно будет познакомиться ближе с народным творчествомФото: Светлана ВОЛКОВА
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В пятницу, 13 декабря, в 13:00 в селе Березовец Поныровского района пройдет традиционный праздник «Саянские гуляния».
Саянские гуляния - праздник, на котором демонстрируются костюмы, народное творчество, а также традиционная кухня. Во время гуляний гости смогут отведать традиционное блюдо – ароматную кашу «гарбузню», рецепт которой передавался из поколения в поколение.
Мероприятие будет состоять из нескольких тематических блоков, которые сделают его программу интересной для людей любого возраста.
ИСТОЧНИК KP.RU