2019-12-13T09:37:43+03:00
Звезды

Курян приглашают на «Саянские гуляния»

Здесь можно будет отведать ароматную кашу «гарбузню»
Ольга ДАНИЛОВА
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Здесь также можно будет познакомиться ближе с народным творчествомЗдесь также можно будет познакомиться ближе с народным творчествомФото: Светлана ВОЛКОВА
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В пятницу, 13 декабря, в 13:00 в селе Березовец Поныровского района пройдет традиционный праздник «Саянские гуляния».

Саянские гуляния - праздник, на котором демонстрируются костюмы, народное творчество, а также традиционная кухня. Во время гуляний гости смогут отведать традиционное блюдо – ароматную кашу «гарбузню», рецепт которой передавался из поколения в поколение.

Мероприятие будет состоять из нескольких тематических блоков, которые сделают его программу интересной для людей любого возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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