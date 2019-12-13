Курян приглашают на «Саянские гуляния»

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-13T09:37:43+03:00

Здесь также можно будет познакомиться ближе с народным творчеством Фото: Светлана ВОЛКОВА

Здесь можно будет отведать ароматную кашу «гарбузню»

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В пятницу, 13 декабря, в 13:00 в селе Березовец Поныровского района пройдет традиционный праздник «Саянские гуляния».

Саянские гуляния - праздник, на котором демонстрируются костюмы, народное творчество, а также традиционная кухня. Во время гуляний гости смогут отведать традиционное блюдо – ароматную кашу «гарбузню», рецепт которой передавался из поколения в поколение.

Мероприятие будет состоять из нескольких тематических блоков, которые сделают его программу интересной для людей любого возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU