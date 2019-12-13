В Курске откроется выставка белгородской художницы
Курян приглашают на открытие выставки творческих работ «Поэзия жизни» белгородской художницы Дины Безбородых
13 декабря в 17.00 в детской художественной школе № 1 (ул. Димитрова, 75) в рамках проекта «Художники – детям ДХШ и ДШИ» откроется выставка произведений члена Союза художников РФ Дины Безбородых.
Дина Безбородых родилась в Белгородской области, окончила Академию искусств в Воронеже, затем с отличием Российскую Академию живописи, ваяния и зодчества им. И.С. Глазунова в Москве. Она является членом Союза художников России, яркий представитель реалистического направления в живописи.
В экспозиции будет представлено около 40 работ в технике «масляная живопись» и «графика».
ИСТОЧНИК KP.RU