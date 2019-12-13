Курянке незаконно отключили свет
В прокуратуру Курска обратилась курянка по вопросу незаконного отключения электроэнергии.
Садовый домик женщины расположен на территории товарищества собственников недвижимости «Курск» и подключен к сетям ПАО "МРСК Центра". Женщина своевременно оплачивала за потребленную электрическую энергию.
Председатель ТСН «Курск» получила уведомление от ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» о заложенности товарищества за поставленную электроэнергию в размере 870 тыс. рублей. В этом уведомлении было требование о погашении долга в течение в 10 дней.
- Председатель ТСН «Курск» не сообщила ресурсоснабжающей организации сведения о постоянном проживании на территории товарищества потребителя, у которого не было задолженности за электроэнергию. И «КурскАтомЭнергоСбыт» прекратил подачу электроэнергии на территории всего товарищества, в том числе и добросовестному потребителю, - пояснили в прокуратуре.
Сейчас свет курянке дали.
ИСТОЧНИК KP.RU