Курянке незаконно отключили свет

СЕГОДНЯ 08:56 2019-12-13T08:56:40+03:00

Женщина исправно платила за электричество, но услугу ей вернули только после обращения в прокуратуру

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В прокуратуру Курска обратилась курянка по вопросу незаконного отключения электроэнергии.

Садовый домик женщины расположен на территории товарищества собственников недвижимости «Курск» и подключен к сетям ПАО "МРСК Центра". Женщина своевременно оплачивала за потребленную электрическую энергию.

Председатель ТСН «Курск» получила уведомление от ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» о заложенности товарищества за поставленную электроэнергию в размере 870 тыс. рублей. В этом уведомлении было требование о погашении долга в течение в 10 дней.

- Председатель ТСН «Курск» не сообщила ресурсоснабжающей организации сведения о постоянном проживании на территории товарищества потребителя, у которого не было задолженности за электроэнергию. И «КурскАтомЭнергоСбыт» прекратил подачу электроэнергии на территории всего товарищества, в том числе и добросовестному потребителю, - пояснили в прокуратуре.

Сейчас свет курянке дали.

ИСТОЧНИК KP.RU