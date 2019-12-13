В Курске в реке утонул человек

СЕГОДНЯ 08:46 2019-12-13T08:46:16+03:00

Сообщение поступило в 112 ночью Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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13 декабря в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о происшествии на реке Сейм в Курске. Здесь утонул человек.

- На место происшествия выезжали спасатели, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, - уточнили в МЧС.

МЧС просит быть внимательными и осторожными, соблюдать меры безопасности при посещении водоемов. При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».

ИСТОЧНИК KP.RU