В Курске в реке утонул человек
ЧП произошло ночью
Сообщение поступило в 112 ночьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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13 декабря в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о происшествии на реке Сейм в Курске. Здесь утонул человек.
- На место происшествия выезжали спасатели, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, - уточнили в МЧС.
МЧС просит быть внимательными и осторожными, соблюдать меры безопасности при посещении водоемов. При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».
ИСТОЧНИК KP.RU