2019-12-13T08:46:16+03:00
Происшествия

В Курске в реке утонул человек

ЧП произошло ночью
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Сообщение поступило в 112 ночьюСообщение поступило в 112 ночьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

13 декабря в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о происшествии на реке Сейм в Курске. Здесь утонул человек.

- На место происшествия выезжали спасатели, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, - уточнили в МЧС.

МЧС просит быть внимательными и осторожными, соблюдать меры безопасности при посещении водоемов. При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области проходит мероприятие «Внимание, пешеход!»
В курском драмтеатре покажут семейную драму
Три человека пострадали в ДТП под Курском
Курян приглашают на «Саянские гуляния»
В Курске откроется выставка белгородской художницы
Курянке незаконно отключили свет
В Курске в реке утонул человек
В Курской области организуют спецплощадки для запуска пиротехники
В Курске отключат свет
В свет выходит книга о курском мультипликаторе Борисе Дёжкине
В Курской области обещают мокрый снег и туман
В Курскую область приедет Мариинский театр
В Курске даст концерт Стас Пьеха
В Курск приедут Эвелина Бледанс и Сергей Никоненко
В Курске консультант банка похищала деньги с карт пенсионеров
В Курске состоится закрытие музыкального фестиваля имени Свиридова
В Курске водитель ВАЗа врезался в полицейский «Уазик»
Под Курском отремонтируют дом-интернат
В Курске водитель фуры насмерть сбил пенсионерку
В курском городе атомщиков строят путепровод через железную дорогу
Под Курском на пожаре погиб человек
В краеведческом музее воссоздадут трехмерную панораму Курской битвы