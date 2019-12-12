В Курске водитель без прав спровоцировал ДТП и сам в нем пострадал
На улице Энгельса "паровозиком" столкнулись три авто
ГИБДД разбирается в обстоятельствах аварииФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 11 декабря примерно в 22.10. на улице Энгельса в районе дома 45. 33-летний водитель, у которого не было прав, ехал на автомобиле ВАЗ 21140 со стороны улицы Дзержинского в направлении Сумской.
- Он не справился с управлением и врезался стоящий в попутном направлении с включенными проблесковыми маячками УАЗ. Тот в свою очередь от удара бьет стоящую впереди "Газель", за рулем которой был 27-летний водитель, - рассказали в ГИБДД.
В результате ДТП водитель ВАЗа попал в больницу с травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU