2019-12-10T14:44:44+03:00
Общество

Курские новорожденные получат одеяло и комбинезон-трансформер в подарок

Комплекты начнут выдавать малышам, которые появятся на свет с фнваря 2020 года
Ольга ДАНИЛОВА
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"Подарки новорожденным" начнут выдавать уже с января"Подарки новорожденным" начнут выдавать уже с январяФото: Светлана ВОЛКОВА
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На портале «Действуем вместе» завершился опрос «Выбираем подарок новорожденному». Преимущественное число голосов отдано варианту «детское одеяло» (29,1% голосов), на втором месте – комбинезон-трансформер (25,9%), сообщает региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства. Всего в голосовании приняли участие свыше 200 пользователей сайта.

Аналогичные пожелания по составу «Подарка новорожденному» были высказаны и на заседании рабочей группы при участии представителей многодетных семей, которое состоялось в ноябре.

- Мы учли мнение наших родителей. Подарочный комплект уже с января 2020 года будет включать детское одеяло и комбинезон-трансформер. На эти цели предусмотрены средства регионального бюджета. Стоимость одного такого комплекта составит 2,5 тыс. рублей. Уже ведем переговоры с региональными производителями; основное требование в том, чтобы использовались только высококачественные натуральные материалы, – рассказала Ирина Хмелевская.

На комплектах будет региональная символика; предполагается производить комбинезоны универсальной расцветки, которая подойдет и для мальчиков, и для девочек, рожденных в Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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