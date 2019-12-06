В Курской области ночью произошло жестокое убийство

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-06T11:08:38+03:00

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СК завел уголовное дело против 36-летнего жителя Железногорского района, которого подозревают в убийстве.

По версии следствия ночью 5 декабря мужчина в своей квартире, расположенной в поселке Новоандросово Железногорского района, выпивал вместе со своим 32-летним знакомым. Во время застолья между ними произошел конфликт и хозяин дома ударил гостю ножом в шею. Раненый курянин умер на месте.

- Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, - сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU