2019-12-04T09:30:13+03:00
Общество

В Курске открылась декада инвалидов

В городе пройдут выставки, творческие встречи, концерты и соревнования
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске проживают 47027 взрослых и 2312 детей, имеющих инвалидностьВ Курске проживают 47027 взрослых и 2312 детей, имеющих инвалидность
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3 декабря, в Международный день инвалидов, в центре досуга «Родина» дали старт мероприятиям для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках декады в Курске пройдут выставки, творческие встречи, концерты, спортивные состязания и тематические вечера.

Сейчас в областном центре проживают 47027 взрослых и 2312 детей, имеющих инвалидность, в том числе 790 колясочников разного возраста. Многие ведут активную общественную работу, участвуют в работе по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, занимаются спортом и тренируют молодежь, оказывают содействие в социально-психологической адаптации курян, имеющих серьезные проблемы со здоровьем.

Заместитель главы города Курска Владимир Гребенкин поблагодарил курян за помощь в решении проблем городской администрации и вручил благодарственные письма. Студенты Курского музыкального колледжа-интерната слепых и воспитанники школ искусств города Курска подготовили праздничный концерт.

Напомним, недавно в Курске после ремонта открылась уникальная библиотека, оборудованная всем необходимым для людей с ограниченными возможностями здоровья. Завершается ремонт кинотеатров «Спутник» и «Ассоль», где созданию доступной среды также уделяется большое внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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