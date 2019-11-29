В Курске открылась фото-выставка животных, ищущих дом
Экспозиция работает в "Манеже"
Контакты кураторов питомцев можно найти на фотоФото: СОЦСЕТИ
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В ТРЦ «Манеж» в Курске открылась фото-выставка животных, ищущих дом.
Если Вы ищете питомца и компаньона, можно прийти сюда. На фотографиях указаны телефоны кураторов, с которыми можно связаться и узнать всю интересующую информацию о животном.
Кураторы могут присылать фотографии с описанием пристраиваемых животных в группу "Право жить" в ВК. Есть возможность разместить фото на выставке.
ИСТОЧНИК KP.RU