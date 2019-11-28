2019-11-28T14:55:54+03:00
Общество

Проект Сбербанка «Цифровой университет» будет расширен в ВГМУ

Программа охватывает разные направления, включая «Бережливое производство» и «Бережливое образование»
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Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин, а также его заместитель Александр Закурдаев и управляющий Головным отделением по Воронежской области Денис Скребец посетили Воронежский государственный медицинский университет, чтобы оценить реализацию кампусного проекта. ВГМУ – первый в Черноземье вуз, который принял участие в масштабной программе Сбербанка «Цифровой университет».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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