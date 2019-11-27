В Курской области обещают туман и гололед

СЕГОДНЯ 13:34 2019-11-27T13:34:58+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с вечера 27 ноября и в течение суток будет облачно. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Местами туман, гололед. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура в ночное время составит от 0… - 5 градусов, днем – 2…+ 3 градуса.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Если возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения.

В случае беды нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».

ИСТОЧНИК KP.RU