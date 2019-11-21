2019-11-21T12:13:16+03:00
Общество

Центрально-Черноземный банк предлагает услугу переводов по бизнес-картам

Теперь у предпринимателей появилась возможность мгновенно переводить и получать денежные средства на бизнес-карты и карты физических лиц
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Услуга доступна клиентам-держателям дебетовых карт Сбербанкп Поволжского и Центрально-Черноземного банков, а до конца года будет завершено ее тиражирование по всей России.

Для перевода необходимо выбрать в личном кабинете карту, с которой нужно перевести деньги, и ввести номер карты получателя. Комиссия за перевод с бизнес-карт составляет 1,5% (минимум — 50 рублей), с карты физического лица на бизнес-карту — также 1% (минимум — 50 рублей).

Клиенты Сбербанка — физические лица уже давно оценили скорость, удобство и простоту мгновенных переводов с карты на карту. Предприниматели ждали этот сервис, и сегодня он стал доступен. Чтобы оплатить услугу поставщика или пополнить расчетный счет больше не нужно оформлять платежное поручение, нет необходимости идти в офис или банкомат за наличными. Все эти операции теперь можно совершить за секунды, достаточно знать только номер карты Сбербанка.

Для получения дополнительной информации о переводах и помощи клиентам по проведению переводов с использованием бизнес-карт следует обращаться в Управление транзакционного бизнеса Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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