В Курске открывается выставка Федора Петровича и Розы Владимировны Трегуб
20 ноября в 16.00 в Выставочном зале концертного центра «Звездный» (Красная пл., 2/4) состоится открытие выставки, посвященной 95-летию со дня рождения курских художников, мастеров скульптуры и живописи Федора Петровича и Розы Владимировны Трегуб. В экспозиции будут представлены порядка ста произведений, созданных художниками в различные периоды их творческой биографии - портрет, пейзаж, жанровая картина, скульптура.
Федор Трегуб – живописец, родился в Черниговской области, в 1948 окончил художественное училище в Харькове, затем - художественный институт. Участник Великой Отечественной войны Основная тематика его произведений — пейзаж и натюрморт. Многие произведения посвящены военной тематике.
Наиболее известные работы автора - полотна «Вернулся», «Быль», «Жатва», «На Курской земле», «Фронтовые дороги», «Поминальные свечи». Его произведения находятся в коллекциях Курской государственной картинной галереи им. А.А. Дейнеки, художественного фонда РСФСР, в Русском музее, в собраниях Москвы, Калининграда, Рязани, Хабаровска, Франции, Германии, Канады, Голландии, Польши, Южной Кореи.
Роза Трегуб, уроженка Нижегородской губернии, в 1955 году с отличием окончила Харьковский художественный институт. Для своего творчества выбрала скульптуру. Специализировалась в портретном искусстве, стремясь максимально точно передать модель в дереве, мраморе, бронзе, керамике.
Наиболее известными работами Розы Трегуб являются скульптурные портреты поэта Егора Полянского, дагестанского скульптора Беллы Мурадовой, а также жанровые произведения — «Тимоня», «Плеховские запевки», «Фронтовая весна».
Творчество скульптора представлено в Курской картинной галерее, хранится в музеях России, коллекциях Германии, Франции, Канады, Голландии, Польши и др.
Выставка продлится до 11 декабря текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU