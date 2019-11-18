В Курске открывается выставка Федора Петровича и Розы Владимировны Трегуб

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-18T11:07:16+03:00

Выставка продлится до 11 декабря текущего года

В экспозиции будет представлено порядка ста произведений

Изменить размер текста: A A

20 ноября в 16.00 в Выставочном зале концертного центра «Звездный» (Красная пл., 2/4) состоится открытие выставки, посвященной 95-летию со дня рождения курских художников, мастеров скульптуры и живописи Федора Петровича и Розы Владимировны Трегуб. В экспозиции будут представлены порядка ста произведений, созданных художниками в различные периоды их творческой биографии - портрет, пейзаж, жанровая картина, скульптура.

Федор Трегуб – живописец, родился в Черниговской области, в 1948 окончил художественное училище в Харькове, затем - художественный институт. Участник Великой Отечественной войны Основная тематика его произведений — пейзаж и натюрморт. Многие произведения посвящены военной тематике.

Наиболее известные работы автора - полотна «Вернулся», «Быль», «Жатва», «На Курской земле», «Фронтовые дороги», «Поминальные свечи». Его произведения находятся в коллекциях Курской государственной картинной галереи им. А.А. Дейнеки, художественного фонда РСФСР, в Русском музее, в собраниях Москвы, Калининграда, Рязани, Хабаровска, Франции, Германии, Канады, Голландии, Польши, Южной Кореи.

Роза Трегуб, уроженка Нижегородской губернии, в 1955 году с отличием окончила Харьковский художественный институт. Для своего творчества выбрала скульптуру. Специализировалась в портретном искусстве, стремясь максимально точно передать модель в дереве, мраморе, бронзе, керамике.

Наиболее известными работами Розы Трегуб являются скульптурные портреты поэта Егора Полянского, дагестанского скульптора Беллы Мурадовой, а также жанровые произведения — «Тимоня», «Плеховские запевки», «Фронтовая весна».

Творчество скульптора представлено в Курской картинной галерее, хранится в музеях России, коллекциях Германии, Франции, Канады, Голландии, Польши и др.

Выставка продлится до 11 декабря текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU