2019-11-18T10:33:29+03:00
Звезды

Актер Курского драмтеатра получил государственную награду

Эдуард Баранов отмечен Почетной грамотой Президента России
Яна ШЕЛЕСТ
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Эдуард Баранов - заслуженный артист РоссииЭдуард Баранов - заслуженный артист России
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За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден Эдуард Баранов – артист Курского областного драматического театра имени А.С. Пушкина.

Эдуард Баранов - заслуженный артист России. Обладатель театральной премии Курской области имени Буренко «За высокие достижения в области театрального искусства». Лауреат конкурса общественного признания «Человек года-2017 – Курская антоновка» в номинации «Творчество».

Эдуард Баранов провел на курской сцене более четверти века. За плечами артиста – более ста ролей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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