Актер Курского драмтеатра получил государственную награду
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден Эдуард Баранов – артист Курского областного драматического театра имени А.С. Пушкина.
Эдуард Баранов - заслуженный артист России. Обладатель театральной премии Курской области имени Буренко «За высокие достижения в области театрального искусства». Лауреат конкурса общественного признания «Человек года-2017 – Курская антоновка» в номинации «Творчество».
Эдуард Баранов провел на курской сцене более четверти века. За плечами артиста – более ста ролей.
ИСТОЧНИК KP.RU