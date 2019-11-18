2019-11-18T10:04:39+03:00
Деловой Курск

На дорогах Курской области испытают новый защитный состав

Его нанесли на опытном участке автомобильной дороги Фатеж – Дмитриев
Ольга ДАНИЛОВА
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Покрытие испытывают на одном из участков дорогПокрытие испытывают на одном из участков дорогФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курская область вошла в пятерку регионов, где проводится опытно-промышленная обработка дорожных покрытий защитно-восстанавливающим составом (ЗВС) с применением нового высокотехнологичного оборудования.

Инновационный защитно-восстановительный состав марки «Брит» позволяет дополнительно на два-три года сохранить эксплуатационные характеристики асфальтобетонного покрытия. Образуя защитную пленку, состав защищает дорогу от ультрафиолета, физического износа, химически агрессивных элементов и влаги, герметизирует поверхностные разрушения и замедляет старение органического вяжущего в структуре асфальтобетона, - утверждают разработчики. Таким образом, по их словам, состав помогает сэкономить в среднем 30% средств при обеспечении нормативного межремонтного периода дороги.

Высокотехнологичное оборудование задает новый масштаб в повышении надежности и жизненного цикла федеральных, региональных и муниципальных дорог. Замена ручного нанесения ЗВС на машинный способ в 20 раз повышает скорость работ: с 250 кв. метров до 5000 кв. метров в час. Механизированное транспортное средство компании позволяет программировать количество составов и скорость его нанесения в зависимости от заданных дорожных условий.

Эффективная работа защитно-восстанавливающего состава уже была доказана на взлетно-посадочных полосах Ростова-на-Дону, Сургута, Тюмени, Екатеринбурга, дрифтовой трассе Формулы-1 в Сочи, на дорогах Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска, Вологды, а также в Башкирии, Казахстана.

Теперь специальный защитно-восстанавливающий состав нанесли на опытном участке автомобильной дороги ФатежДмитриев Железногорского района. Его протяженность – один километр. В течение года специалисты будут наблюдать, как поведет себя материал при местных климатических условиях.

- После проведения испытаний и лабораторных исследований будет определена целесообразность использования этого защитно-восстанавливающего состава на дорогах нашего региона, - прокомментировал заместитель директора ОКУ «Комитета автодорог Курской области» Евгений Лашкевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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