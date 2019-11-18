2019-11-18T09:52:42+03:00
Общество

В Курске прошли Клыковские чтения

Мероприятие было посвящено 80-летию со дня рождения выдающегося скульптора
Яна ШЕЛЕСТ
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Главы регионов рассказали о своем отношении к личности и наследию Вячеслава КлыковаГлавы регионов рассказали о своем отношении к личности и наследию Вячеслава Клыкова
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В КГУ состоялись XI Клыковские чтения, посвященные 80-летию со дня рождения выдающегося скульптора, общественного деятеля Вячеслава Клыкова. Почитатели его таланта, друзья и близкие собрались вместе, чтобы вспомнить мастера. В мероприятии приняли участие губернатор Курской области Роман Старовойт и губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Главы регионов рассказали о своем отношении к личности и наследию Вячеслава Клыкова. Евгений Савченко лично знал и дружил со знаменитым скульптором. Губернатор Белгородской области отметил, что идеи Клыкова сегодня возрождаются на уровне государственной политики.

«Вячеслав Михайлович не думал о сегодняшнем дне, а думал о будущем. Его всегда беспокоила судьба русского народа, авторитет государства, сохранение русской деревни. То, что в тяжелые 90-е было не востребовано и не услышано, сегодня овладевает обществом, люди повернулись к этим идеям. Об этом говорят нацпроекты, которые реализуются в стране», - подчеркнул Евгений Савченко.

Роман Старовойт сообщил о намерениях популяризировать наследие Вячеслава Клыкова как в регионе, так и в целом по стране.

«Только искренне любящий свою родину человек мог создать такие знаменитые памятники и монументы. Наша с вами задача обобщить все его наследие, сделать так, чтобы у нашего молодого поколения была возможность знакомиться с творчеством великого мастера», - отметил глава региона.

Роман Старовойт добавил, что сейчас в Курской области идет разработка стратегии развития туризма. В одном из ее блоков предусмотрено развитие направлений, позволяющих гостям региона знакомиться с деятельностью великих курян, среди которых и Вячеслав Клыков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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