В курской школе зимних видов спорта сделают ремонт
Курской спортивной школе зимних видов спорта «Арена» требуется ремонт, к такому выводу пришли чиновники во время посещения этого объекта.
В двухэтажном здании комплекса были осмотрены раздевалки, душевые, ледовая площадка, тренажерный, хореографический и акробатический залы, кафе. Во многих помещениях требуется ремонт.
Так, ледовой площадке необходимо улучшить освещение, приобрести фильтры для очистки воды, а в кафе следует повысить ассортимент продуктов и их качество. Эти вопросы будут решены уже в ближайшее время, пообещали в обладминистрации.
Обсуждались и перспективы строительства второго спортивного комплекса с крытым ледовым катком. Сейчас изучается реализация различных проектов и прорабатывается вопрос с финансированием.
- Строительство второго ледового катка – проект для Курска долгожданный. Его реализация позволит еще большему числу юных курян заниматься хоккеем и фигурным катанием, получат дополнительное время и взрослые хоккеисты-любители, - отметил заместитель губернатора Курской области Александр Чуркин.
ИСТОЧНИК KP.RU