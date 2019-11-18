2019-11-18T09:41:42+03:00
Спорт

В курской школе зимних видов спорта сделают ремонт

Также в городе могут построить второй спорткомпелекс с ледовой ареной
Ольга ДАНИЛОВА
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Развитию спорта в Курской области уделяют все больше вниманияРазвитию спорта в Курской области уделяют все больше вниманияФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курской спортивной школе зимних видов спорта «Арена» требуется ремонт, к такому выводу пришли чиновники во время посещения этого объекта.

В двухэтажном здании комплекса были осмотрены раздевалки, душевые, ледовая площадка, тренажерный, хореографический и акробатический залы, кафе. Во многих помещениях требуется ремонт.

Так, ледовой площадке необходимо улучшить освещение, приобрести фильтры для очистки воды, а в кафе следует повысить ассортимент продуктов и их качество. Эти вопросы будут решены уже в ближайшее время, пообещали в обладминистрации.

Обсуждались и перспективы строительства второго спортивного комплекса с крытым ледовым катком. Сейчас изучается реализация различных проектов и прорабатывается вопрос с финансированием.

- Строительство второго ледового катка – проект для Курска долгожданный. Его реализация позволит еще большему числу юных курян заниматься хоккеем и фигурным катанием, получат дополнительное время и взрослые хоккеисты-любители, - отметил заместитель губернатора Курской области Александр Чуркин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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