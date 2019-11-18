Под Курском нашли артснаряд

СЕГОДНЯ 09:19 2019-11-18T09:19:41+03:00

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17 Ноября на телефон ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в селе Любимовка Большесолдатского района Курской области. На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружен артиллерийский снаряд калибром 105 мм. Боеприпас был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщили в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU