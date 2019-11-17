К декабрю в Курской области терминалами безналичной оплаты оснастят 320 автобусов

СЕГОДНЯ 13:09 2019-11-17T13:09:03+03:00

Специальные устройства установят как в общественном транспорте областного центра, так и в межмуниципальном

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До 1 декабря текущего годы терминалы для безналичной оплаты проезда появятся еще в 250 автобусах и микроавтобусах в Курске, а также в 70 пригородных - в Золотухинском, Курском, Курчатовском, Медвенском, Октябрьском и Фатежском районах. Об этом сообщили в группе «Общественный транспорт Курса».

На данный момент устройствами, которые принимают к оплате бесконтактные платежные карты, оснащены 199 транспортных средств в области. Это 98 троллейбусов и трамваев МУП «Курскэлектротранс», 37 автобусов МУП «ПАТП г. Курска», восемь маршрутных такси, 32 городских и пригородных автобуса МУП «Транспортные линии», восемь автобусов большой вместимости и 16 автобусов и микроавтобусов.

В транспорте, который отмечен информационной наклейкой, оплатить проезд можно с помощью бесконтактной карты платежных систем Masterсard, Visa и МИР или устройств, привязанных к банковской карте и оснащенных технологией бесконтактной оплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU