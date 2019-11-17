Жителей Курской области просят отказаться от поездок в туман

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-17T12:58:41+03:00

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По прогнозу синоптиков курского Гидрометцентра, в течение всего воскресенья, 17 ноября, на территории области будет облачно с прояснениями, а местами возможен туман. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха днем 2-7º тепла.

Из-за тумана спасатели рекомендуют воздержаться от длительных поездок. Помнить, что в таких условиях все предметы воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле. Поэтому, попав в туман, следует выбирать ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие и успеете остановиться.

В понедельник резких погодных изменений ждать не стоит. Температура воздуха ночью зафиксируется на отметках от нуля до +1º, днем 2-4º тепла. Малооблачно. Ветер юго-восточный 2-4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU