Под Курском сгорели два дома

16 Нояб. 23:20 2019-11-16T23:20:05+03:00

Пожары произошли в двух районах области в один день Фото: Из архива КП.

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В 12:01 16 ноября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Верхнее Гурово Советского района.

ПО данным МЧС пожарные были на месте ЧП через 15 минут. Огонь успел повредить кровлю. Пострадавших нет.

В 14:45 в МЧС сообщили, что горит еще один жилой дом в селе Вышние Деревеньки Льговского района.

Огонь здесь потушили в 15:18. Пострадавших нет. В результате пожара в жилом доме повреждены стены и кровля по всей площади.

Ущерб и причины пожаров устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU