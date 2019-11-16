Под Курском сгорели два дома
В 12:01 16 ноября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Верхнее Гурово Советского района.
ПО данным МЧС пожарные были на месте ЧП через 15 минут. Огонь успел повредить кровлю. Пострадавших нет.
В 14:45 в МЧС сообщили, что горит еще один жилой дом в селе Вышние Деревеньки Льговского района.
Огонь здесь потушили в 15:18. Пострадавших нет. В результате пожара в жилом доме повреждены стены и кровля по всей площади.
Ущерб и причины пожаров устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU