Руководство курского СК проведет прием
Руководитель следственного управления СК России по Курской области проведет прием граждан в Золотухино, сообщили в ведомстве.
19 ноября с 15.00 руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Назин Алексей проведет прием в Золотухинском межрайонном следственном отделе по адресу: поселок Золотухино, ул. Кирова, д. 21
Телефон для справок и предварительной записи 8 (471-51) 2-10-83.
На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
ИСТОЧНИК KP.RU