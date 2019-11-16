2019-11-16T08:45:51+03:00
Политика

Руководство курского СК проведет прием

Предварительно можно записаться по телефону
Ольга ДАНИЛОВА
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При себе нужно иметь паспортПри себе нужно иметь паспортФото: Из архива КП.
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Руководитель следственного управления СК России по Курской области проведет прием граждан в Золотухино, сообщили в ведомстве.

19 ноября с 15.00 руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Назин Алексей проведет прием в Золотухинском межрайонном следственном отделе по адресу: поселок Золотухино, ул. Кирова, д. 21

Телефон для справок и предварительной записи 8 (471-51) 2-10-83.

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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